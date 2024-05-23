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West Ham United'da Julen Lopetegui dönemi

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da teknik direktörlüğe İspanyol Julen Lopetegui getirildi

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West Ham United'da Julen Lopetegui dönemi
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West Ham United Kulübü, David Moyes'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Lopetegui ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kariyerinde İspanya Milli Takımı, Porto, Real Madrid ve Sevilla'yı çalıştıran Lopetegui, son olarak Wolverhampton'da görev yaptı.
Bu sezon Moyes yönetiminde 52 puan toplayan West Ham United, Premier Lig'i 9. sırada tamamladı.
 
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