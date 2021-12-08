Juventus lider bitirdi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, Malmö'yü 1-0 mağlup etti. Chelsea'nin Zenit deplasmanında puan kaybetmesiyle İtalyan ekibi grubu lider bitirdi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus, Malmö'yü konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Irfan Peljto yönetti.

Müsabaka, 1-0'lık Juventus üstünlüğüyle noktalandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol Moise Kean'den geldi.

Bu sonuçla 15 puana ulaşan İtalyan ekibi, liderlik için çekiştiği rakibi Chelsea'nin Zenit deplasmanında 3-3 berabere kalmasıyla grubunu lider bitirdi.

1 puanlı Malmö ise grup aşamasını son sırada tamamladı.



