Dartsta Birinci Lig heyecanı sürüyor

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edilirken, beşinci haftadaMiracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup ettiler

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne beşinci hafta karşılamaları ile devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasında Miracle Değirmenlik, Mağusa Kültür Derneği, Cihangir Av.At.Birliği ve Yükseliş Hentbol İhtisas rakiplerini mağlup ettiler. Düzova – KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Ozanköy – GazimağusaDarts Birliği maçlarının ertelendiği haftayı 15 puan ve averajla Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği lider tamamladı.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu öyle:

Miracle Değirmenlik S.K.- Karaoğlanoğlu S.K. (11-5)

Mağusa Kültür Derneği- Merit Alsancak Yeşilova S.K.(15-1)

Cihangir Av.At.Birliği- Taşkınköy S.K.(11-5)

MesaryaDarts Birliği-Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.(4-12)

Düzova S.K- KKTC Fenerbahçeliler Derneği (Ertelendi)

Ozanköy S.K.-GazimağusaDarts Birliği (Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 5 5 0 0 62 18 15 44

2.Miracle Değirmenlik S.K. 5 5 0 0 58 22 15 36

3.Karaoğlanoğlu S.K. 5 3 1 1 52 28 10 24

4.Mağusa Kültür Derneği 5 2 2 1 47 33 8 14

5.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 4 2 1 1 36 28 7 8

6.Yükseliş Hentbol İhtisas S.K. 5 2 1 2 36 44 7 -8

7.Ozanköy S.K. 4 2 0 2 32 32 6 0

8.Gazimağusa Darts Birliği 4 1 1 2 30 34 4 -4

9.Taşkınköy S.K. 5 1 1 3 34 46 4 -12

10.Düzova S.K. 4 1 1 2 26 38 4 -12

11.Mesarya Darts Birliği 5 0 0 5 20 60 0 -40

12.Merit Alsancak Yeşilova S.K. 5 0 0 5 15 65 0 -50

