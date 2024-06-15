banner913
banner932
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
21 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
174 0
 
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
56 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
25 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
24 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
95 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
22 0
banner1032

İsviçre'den rahat galibiyet

banner1020

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

banner974
İsviçre'den rahat galibiyet
banner971

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan İsviçre, 14. dakikada Duah'ın golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca rakibine büyük üstünlük kuran İsviçre, 45. dakikada Aebischer ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Macaristan oldu. Oyunun büyük bölümünde rakip yarı sahaya yerleşen Macaristan, 66. dakikada Varga ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermeyen ve 90+3. dakikada Embolo ile bir gol daha bulan İsviçre, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Böylece ilk hafta sonunda Almanya ve İsviçre 3'er puana ulaşırken, Macaristan ile İskoçya puan alamadı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 14. dakikada İsviçre öne geçti. Aebischer'in derinlemesine etkili ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Duah'ın şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1

GOL 45. dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Freuler'in pasında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Aebischer'in sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2

GOL 66. dakikada Macaristan farkı 1'e indirdi. Soldan Szoboszlai'nin altıpasın içine etkili ortasında Varga'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

GOL 90+3. dakikada İsviçre bir gol daha buldu. Atılan uzun pasta savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Embolo'nun kalecinin üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.