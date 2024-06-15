İsviçre'den rahat galibiyet

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan İsviçre, 14. dakikada Duah'ın golüyle öne geçti. İlk yarı boyunca rakibine büyük üstünlük kuran İsviçre, 45. dakikada Aebischer ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Macaristan oldu. Oyunun büyük bölümünde rakip yarı sahaya yerleşen Macaristan, 66. dakikada Varga ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermeyen ve 90+3. dakikada Embolo ile bir gol daha bulan İsviçre, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Böylece ilk hafta sonunda Almanya ve İsviçre 3'er puana ulaşırken, Macaristan ile İskoçya puan alamadı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL 14. dakikada İsviçre öne geçti. Aebischer'in derinlemesine etkili ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Duah'ın şutunda, top ağlarla buluştu: 0-1

GOL 45. dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Freuler'in pasında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Aebischer'in sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2

GOL 66. dakikada Macaristan farkı 1'e indirdi. Soldan Szoboszlai'nin altıpasın içine etkili ortasında Varga'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

GOL 90+3. dakikada İsviçre bir gol daha buldu. Atılan uzun pasta savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Embolo'nun kalecinin üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.