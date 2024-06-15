Tuğcu: Dün ülke genelinde toplam 58.6 saatlik elektrik kesintisi yapıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, dün ülke genelinde toplam 58.6 saatlik elektrik kesintisi yapıldığını ileri sürerek, borç yükü artan Ercan Havalimanı’nın elektriğinin kesilmemesini eleştirdi.
Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek yönetimin kendi kurumuna yatırım yapmadığını ve sıcak havalarda aşırı yüklenme sonucu Teknecik’in sürekli üretim yetersizliğine düşmesine sebep olduğunu savunarak, “Kıb-Tek yönetimi, enerji tasarrufu yapmak amacıyla son 24 saatte toplam 122 farklı köy, site, sınır kapısı ve tesiste, elektrik kesintisi uyguladı.” dedi.
En son geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kesintilerin ardından 8 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, “Kesintiler son bulmuştur” diyen Kıb-Tek Genel Müdürü’nü eleştiren Tuğcu, “Bu mu kesintilerin son bulmuş hali?” diye sordu.
Tuğcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Kıb-Tek yönetimi, bırakın Ercan’ın 92 milyon TL’lik borcunu tahsil etmeyi, bu ‘adaletsizliktir’ diyerek halkın cebine fatura edilen bu borcun hesabını soran EL-SEN’in karşısına yasal olmayan bir şekilde polisi yığadursun, borcunu eksiksiz ödeyen vatandaşı, bu kavurucu sıcakta hiç yüzü kızarmadan elektriksizliğe mahkum ediyor.”
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