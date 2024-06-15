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Güney Lefkoşa köylerinde büyük orman yangını

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Güney Lefkoşa köylerinde büyük orman yangını
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Güney Lefkoşa’da bugün öğleden sonra büyük bir yangın çıktı.

Sigmalive haber sitesi ve diğer kaynaklar yangının “Fikardu” ve “Farmaka” köyleri arasında çıktığını, yangın nedeniyle bazı yolların kapatıldığını belirtti. 

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, 10 yangın uçağı ve helikopteriyle müdahale edilirken, çalışmalara Orman Dairesi, diğer kuruluşlar ve gönüllüler de katılıyor. 

Rum itfaiye birimi basın sözcüsü Andreas Kettis yaptığı açıklamada, “Pirsos” ulusal planının devreye sokulduğunu, polis ve sivil savunma ekiplerinin Farmaka köyü dışındaki bazı evleri boşalttığını ifade etti. 

Haberde yangın nedeniyle bazı evlerin tehdit altında olduğu ayrıca yangının Maşera ormanına da yayılmasından endişe duyulduğu belirtildi. 

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin son kez havadan müdahale ettiği de kaydedildi. 

Yangın söndürme çalışmalarının tüm gece boyunca sürmesi bekleniyor.

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