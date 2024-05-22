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İki dev final İstanbul'da

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UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı

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İki dev final İstanbul'da
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Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.
 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali Beşiktaş Park'ta 
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Organizasyon gücü, modern stadyumları, ulaşım imkanları, konaklama kalitesi ve kapasitesi ile önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapma hakkı kazanan Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu bu kez de 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne Beşiktaş Park'ta ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin oynanması için UEFA'ya önerilen Beşiktaş Park, bugün Dublin'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın sonucunda bu iki final müsabakasına da ev sahipliği yapma hakkı hazandı."
 

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