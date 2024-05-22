Galatasaray'ın kiralık oyuncular dönüyor

Galatasaray'ın kiralık oyuncuları sezonun tamamlanmasıyla kulübe dönecek. Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün, Emin Bayram ve Leo Dubois gibi oyuncular, hazırlık çalışmalarına katılacak

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok futbolcusunu kiralık olarak takımdan göndermişti.

Sezonun tamamlanmasının ardından bu oyuncular sarı kırmızılı kulübe geri dönecek.

Nicolo Zaniolo, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Belirli sayıda maça 11'de başlaması gereken İtalyan futbolcu, bu şartı sağlayamadığı için bonservisi alınmadı.

24 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın yaz kampında yer alması planlanıyor.

Ancak Zaniolo için teklif gelmesi durumunda, yönetimin değerlendireceği öğrenildi.

Yunus Akgün de aynı şekilde şarta bağlı opsiyonla Leicester City'ye kiralanmıştı.

Bonservisinin alınması için 25 maça çıkması gereken Yunus, İngiliz ekibinin formasını 23 karşılaşmada giydi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yunus Akgün'ü yeni sezonda kadroda tutmak istediği ifade edildi.

Sezon başında 1 yıllığına Westerlo'ya giden Emin Bayram çok iyi bir sezon geçirdi.

Belçika ekibiyle 24 maçta görev alan genç oyuncu, 22 karşılaşmaya 11'de başladı.

Emin'in yeni sezonda Galatasaray'ın stoper rotasyonunda olması bekleniyor.

Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği bir diğer oyuncu da Leo Dubois...

Fransız futbolcunun RAMS Başakşehir'e transferi sonrası, sarı kırmızılılar o bölgede eksiklik yaşadı.

Teknik heyetin, Dubois'nın sezon öncesi çalışmalarında yer almasını istediği gelen haberler arasında...

