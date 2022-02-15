Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor.
Milli futbolcu, son olarak Waalwijk karşısında takımı Feyenoord'a galibiyeti getirdi.
Rotterdam ekibinin 2-0 kazandığı maçta Orkun Kökçü 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
Genç futbolcu, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu futbolla da büyük beğeni topluyor.
Feyenoord'un son 3 lig maçında 4 gol atan Orkun Kökçü, 1 de asist yaparak adeta takımını sırtladı.
21 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Hollanda'da ayın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.
Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda Ligi'nde 22 maça çıktı.
Bu maçlarda 5 kez rakip ağları sarsan milli oyuncu, 7 de asist yaptı.
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