21 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla Feyenoord'u sırtlıyor. Başarılı orta saha, takımının oynadığı son 3 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı

Hollanda'da Orkun Kökçü fırtınası esmeye devam ediyor.

Milli futbolcu, son olarak Waalwijk karşısında takımı Feyenoord'a galibiyeti getirdi.

Rotterdam ekibinin 2-0 kazandığı maçta Orkun Kökçü 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Genç futbolcu, özellikle son haftalarda ortaya koyduğu futbolla da büyük beğeni topluyor.

Feyenoord'un son 3 lig maçında 4 gol atan Orkun Kökçü, 1 de asist yaparak adeta takımını sırtladı.

21 yaşındaki futbolcu, ocak ayında Hollanda'da ayın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda Ligi'nde 22 maça çıktı.

Bu maçlarda 5 kez rakip ağları sarsan milli oyuncu, 7 de asist yaptı.

