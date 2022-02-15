Haaland, İspanya yolcusu

ErlingHaaland'ın Real Madrid ile anlaştığı ileri sürüldü. Norveçli yıldızın bu yaz veya en geç 2023 yazında İspanyol ekibiyle sözleşme imzalayacağı belirtildi

ErlingHaaland'ın yeni durağı Real Madrid mi oluyor?

Eflatun beyazlıların, adı birçok Avrupa deviyle anılan Norveçli santrforun transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre Haaland, bu yaz veya en geç 2023 yazında Real Madrid ile sözleşme imzalayacak.

Haberde 2024'e kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcü için ödenecek bonservisi bedeliyle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

ErlingHaaland, 2019-2020 sezonu kış transfer döneminde 20 milyon avro karşılığında RedBull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Alman ekibinde geçirdiği 2 buçuk sezonda 83 resmi maça çıkan genç yıldız, 80 gol atıp 28 de gol pası verdi.

