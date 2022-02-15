Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda Norveç zirvede

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 7 branşta daha madalyalar sahiplerini buldu. Madalya sıralamasında Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 7 bronzla ilk sırada yer aldı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 11. gününde, Alp disiplini, Kuzey disiplini, biatlon, kızak, serbest stil kayak, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini kadınlar iniş yarışlarında, İsviçreli CorinneSuter, 1.31.87'lik derecesiyle altın madalya kazandı. İtalyan sporculardan SofiaGoggia ikinciliği, Nadia Delago üçüncülüğü elde etti.

Biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak yarışında Norveç, 1 saat 19.50.2'lik zamanıyla podyumun zirvesine çıktı. Bu kagetoride Fransa ikinci, Rusya Olimpiyat Komitesi üçüncü oldu.

Erkekler ikili bobsled kategorisine Alman sporcular damga vurdu. FrancescoFriedrich, 3.56.89 ile altın, JohannesLochner gümüş, ChristophHafer de bronz madalyaya ulaştı.

Serbest stil kayak kadınlar slopestyle yarışlarında İsviçreli MathildeGremaud, 85.56 puanla altın madalyaya uzandı. Çinli AilingEileenGu ikinci, Estonyalı KellySildaru üçüncü sırayı aldı.

Kuzey disiplini 10 kilometre bireysel büyük atlama kulesinde, Norveçli JoergenGraabak, 27.13.3'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Graabak'ın vatandaşı JensLuraasOftebro ikinci, Japon AkitoWatabe üçüncü en iyi dereceye imza attı.

Snowboard kadınlar "bigair" yarışında Avusturyalı AnnaGasser, 185.5 puanla altın madalyayı boynuna taktı. Yeni Zelandalı ZoiSynnottSadowski ikinci, Japon KokomoMurase üçüncü en iyi puanı elde etti.

Erkekler "bigair" kategorisinde ise Çinli Yiming Su, 182.5 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli MonsRoisland podyumun ikinci, Kanadalı MaxParrot üçüncü basamağına çıktı.

Sürat pateni kadınlar takım takipte Kanada, 2.53.44'lük derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Bu alanda Japonya ikinci, Hollanda üçüncü oldu.

Erkekler takım takipte ise altın madalya 3.38.08'lik derecesiyle Norveç'e gitti. Rusya Olimpiyat Komitesi gümüş, ABD bronz madalya aldı.

Norveç, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 11. günü sonunda 12 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyalı Almanya ikinci, 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.

