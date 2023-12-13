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Fenerbahçe, galibiyet peşinde

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak

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Fenerbahçe, galibiyet peşinde
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Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.
İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.
Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.
Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.
Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.
Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.
 
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