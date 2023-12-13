Fenerbahçe, galibiyet peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaşacak

Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında bu sezon boy gösterdiği ilk 9 maçta rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, son 2 mücadelesinden ise mağlup ayrıldı. Grupta 9 puanı bulunan sarı-lacivertli takım, önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek.

Sarı-lacivertli takım, rakibi karşısında olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ligde 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spartak Trnava ise bu sezon Avrupa'daki son maçına Kadıköy'de çıkacak.

Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Trnava deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü.

