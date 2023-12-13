Tatar, Boran Bora’yı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tayland’da yüzme yarışmasında başarı elde eden Kıbrıslı Türk yüzücü Boran Bora’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Boran Bora’nı KKTC adına tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Antrenörü ve aileyi de kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Bora’nın genç yaşta elde ettiği başarının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Bora ise, yarışma sürecini anlatarak Tayland’da elde ettiği başarıları paylaştı.



