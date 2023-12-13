banner913
banner932
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
13 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
10 0
 
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
10 0
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
26 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
104 0
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
21 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
569 0
banner996
banner985

Tatar, Boran Bora’yı kutladı

banner989

banner974
Tatar, Boran Bora’yı kutladı
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tayland’da yüzme yarışmasında başarı elde eden Kıbrıslı Türk yüzücü Boran Bora’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Boran Bora’nı KKTC adına tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Antrenörü ve aileyi de kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Bora’nın genç yaşta elde ettiği başarının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.
Bora ise, yarışma sürecini anlatarak Tayland’da elde ettiği başarıları paylaştı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.