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Borussia Dortmund turu söktü aldı

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Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Atletico Madrid'i evinde 4-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı

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Borussia Dortmund turu söktü aldı
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Signal Iduna Park'taki karşılaşmanın ilk yarısı 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen'in attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Büyük çekişmeye sahne olan maçta İspanyol ekibi, 49. dakikada Mats Hummels (kendi kalesine) ve 64. dakikada Angel Correa ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi.
71. dakika Niclas Füllkrug ile bir kez daha öne geçen Alman temsilcisi, 74. dakika Marcel Sabitzer'in attığı golle rakibini 4-2 yendi ve son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Bu sonuçların ardından PSG ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşti.
Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
 
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