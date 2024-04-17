Sütçü: Kartingde başarılı sporcular yetişmekte

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Asbaşkanı Ramadan Uzun, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü'yü ziyaret ederek, Karting sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti

Göreve geldiği günden itibaren Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) yanında olan ve tüm Motorsporları branşlarının ana okulu olarak tabir edilen Karting sporuna destek veren KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’yü ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Asbaşkanı Ramadan Uzun, Sütçü’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Uzun: “Sporcuların küçük yaşta Motorsporları disiplinini öğrenerek spor hayatlarına başlamaları çok önemli. Karting bu bağlamda çok önemli bir branş ve sayın Sürçü de bunun bilinciyle derneğimizin yanında olarak tüm organizasyonlarımızda yanımızda olmakta, katkı yapmaktadır. Bilindiği üzere bu sezona da KKTC Başbakanlık Karting Bahar Kupası ile başladık. Bu organizasyon ve tüm yarışlarımızda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, bu özel yapım plaketi takdim etmek istedik.” dedi

Sütçü: “Karting Derneği’nin faaliyetlerini taktirle takip etmekteyim. Motorsporlarına ilk adım olarak bilinen Karting sporunun organizasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürmektedirler. Ülkemizde hayata geçirdikleri ROK Cup Karting Şampiyonası’nın yanı sıra İtalya'da yapılan Uluslararası Süper final ROK Cup Karting yarışlarına da katıldıklarını ve başarılı sporcular yetiştirdiklerini gözlemlemekteyim. Bu nedenle dernek yöneticilerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” Dedi.

