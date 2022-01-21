Barcelona, Kral Kupası'nda da üzüldü

Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, 2. dakikada IkerMuniain'in golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona yeni transferi FerranTorres'in 20. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Maçın 85. dakikasında Barcelona kalesi önündeki karambolde topu ağlara gönderen InigoMartinez, Athletic Bilbao'yu bir kez daha öne geçirdi: 2-1
Pedri ile 90+3. dakikada golü bulan Barcelona, maçı uzatmalara götürdü.
Ev sahibi takım, 106. dakikada Muniain'in penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye taşıyarak, Barcelona'yı kupanın dışında bıraktı.
Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona, geçen sezon finalde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenerek son şampiyon olmuştu.
Kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Barcelona, ligde lider Real Madrid'in 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.
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