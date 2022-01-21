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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi
Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarını ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
2021 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu eşleşmeleri:
Burkina Faso - Gabon
Nijerya - Tunus
Senegal - Yeşil Burun Adaları
Mali - Ekvator Ginesi
Gine - Gambiya
Kamerun - Komorlar
Fildişi Sahili - Mısır
Fas - Malavi
 
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