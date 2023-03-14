2026 Dünya Kupası'nın formatı belli oldu

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın formatını açıkladı. 48 takım, 12 grupta mücadele edecek. Grupların ilk 2 takımı ile 8 en iyi üçüncü, son 32'ye kalacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

Karşılaşmalar 16 şehirde oynanacak.

FIFA'nın açıkladığı formata göre, 2026 Dünya Kupasında 48 takım yer alacak. Takımlar, 4'lü gruplara ayrılacak.

12 grubun ilk 2 takımı ve 8 en iyi üçüncü son 32'ye kalmaya hak kazanacak.

Toplam 104 karşılaşmanın oynanacağı turnuva 39 gün sürecek.

Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

Dünya Kupası'na katılacak takım sayısı 32'den 48'e çıksa da; Avrupa kıtasının kontenjanı değişmedi.

Avrupa'dan önceki turnuvalarda olduğu gibi 16 takım turnuvaya katılacak.

Bu nedenle yeni format, Milli Takımımızın da bulunduğu Avrupa grubunun katılım şansını arttırmayacak.



