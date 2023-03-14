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Galatasaray'ın zorlu fikstürü

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Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'ı, zorlu bir fikstür bekliyor. Bu süreci en az kayıpla geçmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, zirvedeki yerini korumak istiyor

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Galatasaray'ın zorlu fikstürü
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Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde üst üste 14 kez kazanan sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunuyor. Ancak Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.
26'ncı haftada Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak olan sarı kırmızılılar, sonrasında 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.
Teknik heyet, bu 7 maçlık seri sonrası şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamayı planlıyor.
Lige 26'ncı haftanın ardından milli maç arası verilecek.
Sarı kırmızılılar, dönüşte Adana Demirspor ile karşılaştıktan sonraki haftayı BAY geçecek.
Okan Buruk'un öğrencileri, 29'uncu haftada ise YukatelKayserispor'u konuk edecek.
30'uncu haftayı CorendonAlanyaspordeplasmanında geçirecek Galatasaray, daha sonra Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
32'nci haftada ise derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile oynadıktan sonra iç sahada MedipolBaşakşehir ile mücadele edecek.
Sarı kırmızılılar, bu süreçten en az kayıpla çıkarak zirve yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor.
Okan Buruk'un ekibi, ligin ilk yarısında bu 7 maçlık seride 14 puan toplamıştı.
 
 
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