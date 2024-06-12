11,4 milyar Euro’luk şampiyona

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek futbolcuların "tahmini" toplam piyasa değeri 11 milyar Euro’yu geçiyor

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

Transfermarkt verilerinden derlenen bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon euro oldu.

EN DEĞERLİSİ İNGİLTERE

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu.

Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon euroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon euroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon euroyla Portekiz takip etti.

EN "MÜTEVAZI" KADRO ROMANYA'DA

EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu.

Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin euroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olarak ön plana çıktı.

Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin euroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin euroluk değeriyle Slovenya geldi.

TÜRKİYE, 12. SIRADA

A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eedcek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin euro oldu.

Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı.

İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon euroluk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon euroluk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "en değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon euroyla ilk basamakta yer aldı.

EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR BELLİNGHAM VE MBAPPE

Turnuvada forma giyecek futbolcular arasında en değerli piyasa değerine sahip futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu.

İki futbolcu, 180'er milyon euroluk değerleriyle rakiplerini geride bırakarap zirveyi paylaştı. Bu oyuncuları, 150 milyon euro değeriyle İngiliz Phil Foden izledi.

Piyasa değeri 100 milyon euro ve üzeri 11 oyuncu içinde 5 İngiliz, 3 Fransız, 2 Alman, 1 İspanyol yer aldı.

