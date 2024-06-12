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Fenerbahçe, Mert Hakan’ın sözleşmesini uzatıyor

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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun 2 yıl daha sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor

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Fenerbahçe, Mert Hakan’ın sözleşmesini uzatıyor
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Efekt Sarı lacivertlilerde, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncular ile görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe yönetimi bu kapsamda, Mert Hakan Yandaş ile görüşmelerde sona geldi. Seçim sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, tecrübeli oyuncunun 2 yıl daha takımda kalmasına karar verdi.
Görev aldığı maçlarda performansı ile beğeni toplayan Mert Hakan, sarı lacivertli camianın sevilen isimlerinden biri haline geldi. 2020 yılında Fenerbahçe'ye katılan ve sarı lacivertli takımın kaptanlarından biri olan 29 yaşındaki futbolcu, 4 yıldır sarı lacivertli formayı giyiyor.
Diğer yandan Mert Hakan Yandaş, bu sezon 27 maçta sahadaki yerini aldı. Bu karşılaşmaların 13’üne ilk 11 de başlayan tecrübeli isim, 3 kez fileleri havalandırdı ve 5 asist yaptı.
Ligde Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarının kritik anlarında sahneye çıkan Mert Hakan, galibiyette pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcunun iki sezon boyunca Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.
 
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