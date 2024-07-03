Türkiye’de haziran ayı enflasyonu 1.64

TÜİK'e göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 71,60, 6 aylık yüzde 24,73, aylık yüzde 1,64 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

