Polis haberleri

“Son Ticaret Operasyonu" kapsamında 250 gr. Hintkeneviri ile 250 dolar ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Boğazköy’de önceki gün gerçekleştirilen Son Ticaret Operasyonu kapsamında yürütülen ileri soruşturmada, konuyla bağlantısı tespit edilen C.K.N’nin (E-26) Girne’de kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 250 ABD Doları nakit para tespit edildi.



Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.



-Kavga sırasında balkondan düşen şahıs yaralandı… 1 tutuklu





Girne’de 30 Haziran 16.30 sıralarında bir apartman dairesinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu, meçhul şahıslar, konu daire içerisinde bulunan Hussain Al Fatih Hass’ı (E-19) darp ettikleri sırada, ilk tespitlere göre Hussain Al Fatih Hass almış olduğu darbeden dolayı dairenin balkonunda dengesini kaybederek, yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.



Polis açıklamasında, Hass’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol göğüs kafesi ve sağ kalçasında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındığı kaydedildi.



Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen E.D’nin (E-19) tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.



-Kaçak elektronik sigara satışına yasal işlem…





Lefkoşa’da dün gece 01.00 sıralarında bir markette polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 7 elektronik sigaranın tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi.



Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-İzinsiz alkollü içki satışı yapan otel işletmecisine yasal işlem…





Lefkoşa’da dün sabah 09.30 sıralarında bir otelde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otelin yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içkileri satışa sunduğu tespit edildi.



Bahse konu otel işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı



Polis Ekipleri tarafından 2 Temmuz’da KKTC genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.



Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



-İlknur Akar isimli şahıs kayıp…





Alaniçi’nde sakin İlknur Akar’ın (K-42) dün 14.30 sıralarında evinden ayrılıp halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.



Polis açıklamasında bahse konu şahsın arandığı kaydedildi.



-Arazi yangını…





Yıldırım-Atlılar köyü arasında bulunan bir arazide bu sabah 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre, çıkan yangında yaklaşık 500 dönümlük alandaki maki bitki örtüsü ile kuru otlar, 25 dönüm biçilmiş arpa ve 25 adet rulo balya yanarak zarar gördü.





