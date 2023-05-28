Türkiye, Erdoğan'la yola devam

Türkiye'de bugün ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 98.9'u sayıldı. Erdoğan oyların yüzde 52.07'sini, rakibi Millet İttifakı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.93'ünü aldı.

Böylece kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı seçildi.