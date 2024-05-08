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Henüz çok gençti

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Henüz çok gençti
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Mineraliköy'de sakin 39 yaşındaki Süleyman Serkan Gezmen hayatını kaybetti. 
Polis Basın Bülteni'nde yer alan habere göre, 08.05.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Minareliköy’de sakin 39 yaşındaki Süleyman Serkan Gezmen, kalmakata olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Gezmen'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.
 
 
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