Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1. Hafta sonuçları

1.GRUP
Gayretköy-Doğancı: 1 – 2
Serhatköy-Akçay: 1 – 3
Yedidalga-Amaara Gaziveren: 0 – 2
2.GRUP
Tatlısu-Eurocoast Sadrazam Kayalar: 0 – 1
Akdeniz-T.E.Tepebaşı: 2 – 1
Çamlıbel-Göksu Spor Derneği: 7 – 1
3.GRUP
Bahçeli-Alayköy: 3 – 0
Yenikent Perçinci-Ağırdağ Boğaz: 0 – 2
Dağyolu-Taşkent: 1 – 2
4.GRUP
Dilekkaya-Kırıkkale: 2 – 1
Akıncılar-Gaziköy: 4 – 0
Doğukent-Aslanköy: 2 – 6
5.GRUP
Pergama-Evleksiz Ü.Güvercinlik: 0 – 2
Akdoğan-Alaniçi: 3 – 1
Korkuteli-Mutluyaka: 4 – 3
6.GRUP
İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzon-Ötüken (Ertelendi)
7.GRUP
Ergazi-Bafra: 4 – 0
Büyükkonuk-Halil Falyalı Kumyalı : 0 – 7
Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Sun Republic Yarköy: 1 – 3
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