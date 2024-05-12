Ahmet Altındağlı Anı Yarışı’nı Macila-Tabak ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2024 Offroad Şampiyonası’nın ilk yarışı, 12 Mayıs 2024 Pazar günü, Akdağ bölgesinde yapıldı. “6.Ahmet Altındağlı Anı Offroad Yarışı” adıyla yapılan yarış izleyenlere keyif verdi

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 17 Tolga Güllü Mahmut Bozalanlar Canam Maverick SSV 06:16.667 2 18 Kani Avkıran Ahmet Özerdem Canam Maverick SSV 06:22.052 3 19 Ahmet Özerdem Kani Avkıran Canam Maverick SSV 06:29.754 4 3 Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero T4 06:33.364 5 1 Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero T3 06:45.849 6 5 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 06:50.953 7 12 Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat T4 06:56.585 8 8 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T4 07:01.010 9 14 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T2 07:02.962 10 16 Ahmet Gürün Ahmet Behlül Mitsubishi Pajero T3 07:03.759 11 11 Ahmet Baştaş Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero T3 07:18.465 12 2 Musa Ersoy Ramadan Kıral Tomcat T4 Bitiremedi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği(KYOFF) yeni sezona 12 Mayıs 2024 Pazar günü Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılan yarışla başladı. Merhum Offroad yöneticilerinden Ahmet Altındağlı anısına bu sene altıncısı yapılan yarış yaklaşık 7,5 kilometrelik etabın biri deneme olmak üzere üçer kez geçilmesiyle yapıldı. Otomobil kategorisinde 8, SSV kategorisinde ise 3 ekibin start almasıyla toplam 11 ekip mücadele etti. Rüzgarlı havanın etkili olduğu yarışta Akdağ bölgesi oldukça kalabalık bir topluluğa ev sahipliği yaptı. Yarışın seramonik startını Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu verdi.Baştaşlar Construction Sun Valley sponsorluğunda yapılan yarış ayrıca;Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Güven Sigorta, Çepik Kardeşler,Fly House Investment, GLHomes&Gardens, Özdoğuş Ticaret, Gerçek İnşaat, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası ve SülemLtd.’nin de katkılarıyla hayata geçirildi. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan otomobil kategorisi yanı sıra 3 ekip de SSV kategorisinde mücadele etti. Günün en iyi etap derecesini SSV Kategorisinde yarışan Tolga Güllü-Mahmut Bozalanlar ikilisi elde etti. Bu kategoride ikinci Kani Avkıran-Ahmet Özerdem ikilisi olurken, yer değişip etabı geçen ikili Ahmet Özerdem’in pilotluğunda üçüncü dereceyi elde etti.Zet Karting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılan, yarışın startı, servis alanı ve ödül töreninin aynı noktada yapıldığı organizasyonda 6:33,364’lük derecesiyle Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi birinci olmayı başardı. İkili aynı zamanda Sınıf T4 birincisi de oldu. Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ikinci olurken bu ikili de Sınıf T3 birincisi olmayı başardı. Genel klasman üçüncüsü ve Sınıf T3 ikincisi olan ekip, Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi olurken Ahmet Gürün-Ahmet Behlül ikilisi Sınıf T3 üçüncüsü oldu. Sınıf T4 ikincisi Hakan Kofalı-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ve Sınıf T4 üçüncüsü Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi olan ekip ise Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisiydi. Günün şanssız ekiplerinden Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi finiş göremezken, rahatsızlığı nedeniyle etabı sadece bir kez geçen Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi dereceye giremedi.Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction Direktörü Ahmet Baştaş, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Musa Ersoy, Merhum Ahmet Altındağlı’nın Babası Aygün Altındağlı, Annesi Pelin Altındağlı, Eşi Çilem Altındağlı, Kızı Nuray Altındağlı, CemoÇobanoğulları ve Demir Çobanoğulları takdim etti. Havaya kaldırılan her kupa Ahmet Altındağlı içindi ve izleyenlerden büyük alkış aldı. Altındağlı, ismine yakışır bir şekilde anıldı.