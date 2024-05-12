Ahmet Altındağlı Anı Yarışı’nı Macila-Tabak ikilisi kazandı

EN İYİ DERECE TOLGA GÜLLÜ-MAHMUT BOZALANLAR İKİLİSİNDEN
Baştaşlar Construction Sun Valley sponsorluğunda yapılan yarış ayrıca;Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Güven Sigorta, Çepik Kardeşler,Fly House Investment, GLHomes&Gardens, Özdoğuş Ticaret, Gerçek İnşaat, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası ve SülemLtd.’nin de katkılarıyla hayata geçirildi. Araçların motor hacimlerine göre 3 sınıfa ayrılan otomobil kategorisi yanı sıra 3 ekip de SSV kategorisinde mücadele etti. Günün en iyi etap derecesini SSV Kategorisinde yarışan Tolga Güllü-Mahmut Bozalanlar ikilisi elde etti. Bu kategoride ikinci Kani Avkıran-Ahmet Özerdem ikilisi olurken, yer değişip etabı geçen ikili Ahmet Özerdem’in pilotluğunda üçüncü dereceyi elde etti.
OTOMOBİLLERDE ZİRVE GÖKSEL MACİLA-BUĞRA TABAK İKİLİSİNİN
Zet Karting tesislerinin kuzey bölgesinde bulunan Akdağ’da yapılan, yarışın startı, servis alanı ve ödül töreninin aynı noktada yapıldığı organizasyonda 6:33,364’lük derecesiyle Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi birinci olmayı başardı. İkili aynı zamanda Sınıf T4 birincisi de oldu. Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ikinci olurken bu ikili de Sınıf T3 birincisi olmayı başardı. Genel klasman üçüncüsü ve Sınıf T3 ikincisi olan ekip, Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi olurken Ahmet Gürün-Ahmet Behlül ikilisi Sınıf T3 üçüncüsü oldu. Sınıf T4 ikincisi Hakan Kofalı-Mehmet Karzaoğlu ikilisi ve Sınıf T4 üçüncüsü Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi olan ekip ise Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisiydi. Günün şanssız ekiplerinden Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi finiş göremezken, rahatsızlığı nedeniyle etabı sadece bir kez geçen Ahmet Baştaş-Ahmet Gürün ikilisi dereceye giremedi.
ALKIŞLAR AHMET ALTINDAĞLI’YA
Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Baştaşlar Construction Direktörü Ahmet Baştaş, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Musa Ersoy, Merhum Ahmet Altındağlı’nın Babası Aygün Altındağlı, Annesi Pelin Altındağlı, Eşi Çilem Altındağlı, Kızı Nuray Altındağlı, CemoÇobanoğulları ve Demir Çobanoğulları takdim etti. Havaya kaldırılan her kupa Ahmet Altındağlı içindi ve izleyenlerden büyük alkış aldı. Altındağlı, ismine yakışır bir şekilde anıldı.
Dereceler:
|No.
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|Derece
|1
|17
|Tolga Güllü
|Mahmut Bozalanlar
|Canam Maverick
|SSV
|06:16.667
|2
|18
|Kani Avkıran
|Ahmet Özerdem
|Canam Maverick
|SSV
|06:22.052
|3
|19
|Ahmet Özerdem
|Kani Avkıran
|Canam Maverick
|SSV
|06:29.754
|4
|3
|Göksel Macila
|Buğra Tabak
|Mitsubishi Pajero
|T4
|06:33.364
|5
|1
|Hasan Reyhan
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Mitsubishi Pajero
|T3
|06:45.849
|6
|5
|Halim Kahveciler
|Ramadan Uzun
|Nissan Patrol
|T3
|06:50.953
|7
|12
|Hakan Kofalı
|Mehmet Karzaoğlu
|Tomcat
|T4
|06:56.585
|8
|8
|Sander Kahveciler
|Eser Sülo
|Tomcat
|T4
|07:01.010
|9
|14
|Ahmet Esendağlı
|Veli Esendağlı
|Suzuki Vitara
|T2
|07:02.962
|10
|16
|Ahmet Gürün
|Ahmet Behlül
|Mitsubishi Pajero
|T3
|07:03.759
|11
|11
|Ahmet Baştaş
|Ahmet Gürün
|Mitsubishi Pajero
|T3
|07:18.465
|12
|2
|Musa Ersoy
|Ramadan Kıral
|Tomcat
|T4
|Bitiremedi