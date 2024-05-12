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Savaşan, THY’den indirim istedi

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Savaşan, THY’den indirim istedi
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, THY’nin Türkiye’ye giden sağlık amaçlı turistlere uygulanan indirimlerin KKTC’ye gelecek turistlere de uygulanmasını istedi.
Savaşan, Dubai’de düzenlenen Arap Seyahat Pazarı Fuarı'na (ATM 2024) ilişkin açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Standı’nda sektör temsilcileriyle birlikte birçok ülkeden gelen sağlık turizmi temsilcileriyle bir araya gelerek Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti gönderilmesine yönelik yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.
Ahmet Savaşan, Dubai temasları kapsamında bir araya geldiği THY 2. Bölge Satış Başkanı Mahmut Yayla, Ortadoğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, Afrika Satış Başkan Yardımcısı Hikmet Mesut Türkseven ile THY’nin uçtuğu bütün parkurlardan Kuzey Kıbrıs Ercan Havaalanı’na gelecek sağlık turistlerine, Türkiye’ye giderken uygulanan özel indirimlerin uygulanması konusunun da ele alındığını kaydetti.
Savaşan ATM 2024- Dubai fuarı kapsamında 200 konuşmacının katılımıyla yapılan ve girişimcilik, gelişen pazarlar, sürdürülebilirlik, yapay zeka, NextGen destinasyonları, seyahat teknolojisi ve gelecek trend tahminleri gibi sektördeki güncel konular ile gelecek trendler üzerine yoğun tartışmalar yaşandığını belirtti.
 
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