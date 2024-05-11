Meteroloji Dairesi’nden karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı

Meteroroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “bölgemiz denizlerinde Taurus ve Crusade'de güney ve batı, Delta'da ise kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek '7 kuvvetinde' ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karada da kuzey ve doğu yönlerden "7 kuvvetinde” ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın yönünün güney ve batı yönlere dönerek yine "7 kuvvetinde” ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi, uyarının 10 Mayıs 23.00 ila 11 Mayıs 23.00 saatleri arasını kapsadığını da bildirdi.
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