banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Meteroloji Dairesi’nden karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı

banner1020

Meteoroloji Dairesi, dün gece saat 23.00’te başlayan rüzgarın bu gece yarısına kadar karada ve denizde fırtınamsı şekilde süreceği uyarısında bulundu.

banner974
Meteroloji Dairesi’nden karada ve denizde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı
banner971
Meteroroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “bölgemiz denizlerinde Taurus ve Crusade'de güney ve batı, Delta'da ise kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetlenerek '7 kuvvetinde' ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karada da kuzey ve doğu yönlerden "7 kuvvetinde” ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın yönünün güney ve batı yönlere dönerek yine "7 kuvvetinde” ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi, uyarının 10 Mayıs 23.00 ila 11 Mayıs 23.00 saatleri arasını kapsadığını da bildirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.