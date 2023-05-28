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Alevkayası’nda Loucas zirvede

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Alevkayası’nda Loucas zirvede
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Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding 2. Tırmanma Yarışı Alevkayası’nda gerçekleşti. Saat 10.00 başlayan Tırmanma yarışı sonucunda.Genrl klasmanda birinciliği Loucas Christoforou kazandı. Yarışta ikinci Deniz Denner -Ömer Topçu olurken , Methoidis - Grygoris Arygorou üçüncü oldular.
 
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