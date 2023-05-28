Alevkayası’nda Loucas zirvede

Necati KÜLAHLILAR
Basel Holding 2. Tırmanma Yarışı Alevkayası’nda gerçekleşti. Saat 10.00 başlayan Tırmanma yarışı sonucunda.Genrl klasmanda birinciliği Loucas Christoforou kazandı. Yarışta ikinci Deniz Denner -Ömer Topçu olurken , Methoidis - Grygoris Arygorou üçüncü oldular.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.