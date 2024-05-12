Doğukan Ulaç, Türkiye Milli takımında

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç Marmaris'te düzenlenen Türkiye Açıksu Yaz Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde 10 km.'de 01:48.31 derecesiyle genel klasmanda ikinciliği elde etti.
Doğukan +20 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.
Yüzücümüz sergilediği başarılı performansın ardından Türkiye Milli Takımına seçildi ve 18 Mayıs tarihinde İtlaya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Kupası 1.ayağında Türkiye Milli Takımı kadrosunda yarışma hakkı elde etti.
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