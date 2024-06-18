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Türkiye'de kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı

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Türkiye'de kurban kesimi sırasında 16 bin kişi yaralandı
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TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 16 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramın ilk gününde Ankara'da 1274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."

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