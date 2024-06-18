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İskele bölgesinde alkollü sürücüler trafik kazasına neden oldu

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İskele bölgesinde alkollü sürücüler trafik kazasına neden oldu
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İskele bölgesinde dün alkollü olduğu tespit edilen iki sürücünün neden olduğu iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmadı.
Polisin açıklamasına göre, Tugay Tükenmez (E-48), 286 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada eski İskele anayolunda yönetimindeki PN 978 plakalı araçla seyir halindeyken, dikkatsizliği neticesinde önünde ayni istikamette seyreden Danil Rachevskii (E-28) yönetimindeki VH 058 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, Tükenmez de tutuklandı.
Sajip Miah (E-28), 98 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada Ercan - İskele anayolunda GD 758 plakalı salon araçla seyir halindeyken dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmaya müteakip kontrolsüz bir şekilde savrulan GD 758 plakalı araç, toprak sete çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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