Trafik cezaları beşe katlandı

Türkiye'de Mayıs 2023'te 490 bin trafik cezası kesen polis ve jandarma, Mayıs 2024'te bu rakamı yaklaşık beşe katlayarak 2 milyon 382 bine yükseltti. Ocak-mayıs döneminde de rakam üçe katlanarak 11,5 milyon adede dayandı

Türkiye'de halka yönelik kemer sıkma paketi uygulayan ve bütçe gelirlerini artırmayı hedefleyen hükümet, trafik cezalarında da gaza bastı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, 2024'ün Mayıs ayında polis tarafından uygulanan toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 440 artışla 410 bin 385 adetten 2 milyon 214 bin 863 adede yükseldi.

2024'ün Ocak-Mayıs döneminde polisin uyguladığı toplam trafik cezası sayı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artışla 3 milyon 765 bin 463 adetten 10 milyon 699 bin 85 adede yükseldi.

JANDARMA DA KATLADI

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2024'ün Mayıs ayında jandarmanın kestiği trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artışla 79 bin 605'ten 167 bin 569 adede yükseldi.

2024'ün Ocak-Mayıs döneminde jandarmanın kestiği toplam trafik cezası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 434 bin 839'dan 780 bin 167 adede yükseldi.

Böylece jandarma ve polisin kestiği toplam trafik cezası mayıs ayında yıllık yüzde 386 artışla 489 bin 990'dan 2 milyon 382 bin 432 adede, ocak-mayıs döneminde ise yıllık yüzde 173 artışla 4 milyon 200 bin 302 adetten 11 milyon 479 bin 252 adede yükseldi.

HASILAT DA KATLANIYOR

Emniyet'in verilerinde trafik cezalarının parasal miktarına ilişkin detay yer almadı.

Jandarma'nın kestiği trafik cezası miktarı ise 2024'ün Ocak-Mayıs dönem geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 181 oranında artışla 788,2 milyon TL'den 2,2 milyar TL'ye yükseldi.

Jandarma'nın kestiği trafik cezasının parasal miktarı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 2 milyar 323 milyon TL'ye yükselmişti. Böylece 2024'ün ilk beş ayında, 2023 rakamına yaklaşılmış oldu.

Geçen yıl Emniyet 12,9 milyar TL, jandarma da 2,3 milyar TL, toplam 15,2 milyar TL trafik cezası kesilmişti. Bu sene rakam, zamlı tarifeyle birlikte 60 milyar TL'yi aşabilir.

TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 58,46 ZAM GELMİŞTİ

1 Ocak 2024 itibarıyla trafik cezalarına yüzde 58,46 oranında zam gelmişti.

Trafikte cezası tarifesi şöyle:

Emniyet kemeri takmama: 690 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 1.506 TL

Yayaya yol vermeme: 690 TL

Araçta yüksek sesli müzik: 690 TL

Alkollü araç kullanma: 6.439 TL

Hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşma: 1.506 TL

Hız sınırını yüzde 3-50 oranında aşma: 3.135 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma: 6.439 TL

Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL

