“Tarihi eserlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Kıbrıs’ın birçok uygarlığa ev sahipliği yapması nedeniyle çeşitli bölgelerinde birçok tarihi eserin mevcut olduğunu fakat bu tarihi eserleri korumak gerektiğini kaydederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini iletiler.Fotoğrafta görülen tarihi yapının Girne kaçış yolundaki eski tarihi yapının, kaderine terk edilmiş tarihi eserlerimize sadece bir örnek olduğunu belirten duyarlı vatandaşlarımız bu durumun, Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel mirasına karşı ihmal ve duyarsızlığın bir göstergesi olduğunu kaydettiler.“Tarihi eserlerimiz, geçmişimizin ve kimliğimizin önemli parçalarıdır. Onları korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Ne yazık ki, Kıbrıs'ta birçok tarihi eser kaderine terk edilmiş durumda. Bu eserler, doğal afetler, yağma ve ihmal nedeniyle tahrip oluyor” diyen vatandaşlarımız, Girne kaçış yolundaki eski tarihi yapının da bu tahribattan nasibini alan yapılardan biri olduğuna vurgu yaptılar.Duyarlı vatandaşlarımız bu yapının, tarihi ve mimari açıdan önemli bir değere sahip olduğunu fakat şu anda harap durumda ve acil onarım ve korumaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek “Başka bir ülkede böylesi bir tarihi eser olsa, büyük bir titizlikle korunurdu. Yetkililer, bu eserin tarihi ve kültürel önemini anlayarak gerekli adımları atardı.