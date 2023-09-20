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Torununun cenazesini kutuda teslim aldı

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Manisa'da kalp kapakçığı olmadığı için annesinin karnında ölen 23 haftalık bebeğin cenazesi, ailesine kutuda teslim edildi

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Torununun cenazesini kutuda teslim aldı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde torunun cenazesini kutuda teslim alan acılı aile, hastaneden şikayetçi oldu. 
39 yaşındaki bir çocuk annesi Özlem Koç, 15 Eylül'de rahatsızlandı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrollerinde bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi.
Aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı.
Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.
Dede Yaşar Koç, torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. 
İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi kutuda teslim edildi. Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.
Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor." diye konuştu.
 
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