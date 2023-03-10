İlk ankette dikkat çeken fark

ORC Araştırma, 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.
Altılı Masa’da yaşanan adaylık krizine de vurgu yapılan ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylanması istendi.
Ankette katılımcıların oy tercihlerinin dağılımı ise dikkat çekti. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek yüzde 56,8 seviyesinde oldu.
Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 43,2’de kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.