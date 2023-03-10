banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
18 0
17 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
8 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
14 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
10 0
banner915

İlk ankette dikkat çeken fark

banner476

ORC Araştırma 4-6 Mart tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarını yayımladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı ilk anketteki fark dikkat çekti

banner825
İlk ankette dikkat çeken fark
banner931
ORC Araştırma, 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.
Altılı Masa’da yaşanan adaylık krizine de vurgu yapılan ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylanması istendi.
Ankette katılımcıların oy tercihlerinin dağılımı ise dikkat çekti. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek yüzde 56,8 seviyesinde oldu.
Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 43,2’de kaldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.