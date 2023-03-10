Yılmaz Özdil, Sözcü defterini kapattı

Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Özdil, 1 Mart’ta yayına başlayan Sözcü TV’nin genel yayın yönetmenliğinden de 7 Mart’ta istifa etmişti.

2014’ten beri Sözcü’de yazan Özdil, Twitter’dan ayrılığı şu sözlerle duyurdu: “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın.”

