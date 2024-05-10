Tecavüzde kan donduran detaylar

Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'den KKTC'ye gelen ve Girne'de bir barda tanıştıkları 21 yaşındaki üniversiteli kız öğrenciye tecavüz eden beş kişi cezaevine gönderildi. Beş zanlının tecavüz ettikleri kızı kemerle darp ettikleri, kızın ise olay anında arkadaşına, “Felaket kötüyüm. Gel beni lütfen al” şeklinde mesaj attığı tespit edildi

Nisan ayındaki Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye'den KKTC'ye gelen ve bir eğlence mekanında tanıştıkları üniversiteli 21 yaşındaki genç kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklanan Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmuz Kaya, Zülfükar Kaya ve Bavyer Yaşar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

‘Tecavüz’ soruşturmasında önceki gün yaşanan gelişmede zanlıları temsil eden avukat M.Ş., ile aralarında zanlı yakınlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Zanlılar ‘adaletin tecellisine müdahale etmek için gizli ittifak’ suçlamalarından bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

14 Nisan tarihinden bu yana poliste tutuklu bulunan tecavüz zanlıları, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Ülkede turist statüsünde bulunan 5 zanlı ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlılar ve müştekinin cep telefonunda olay gününe ait kan donduran mesajları mahkemeye sundu.

ARKADAŞLARINDAN MESAJLA YARDIM İSTEDİ

‘Tecavüz’ soruşturmasını yürüten polis memuru, olay gününe ait hem müşteki hem zanlıların cep telefonu kayıt dökümlerini mahkemede okudu. Kan donduran mesajlarda mağdur kız iki arkadaşından 05.22’den 06.07’ye kadar mesajla yardım istedi, konum attı.

Polis, müştekinin arkadaşı Y.’ye, “ çok kötüyüm beni buradan alırımsın, felaket kötüyüm. Gel beni al, lütfen al” şeklinde mesaj attığını zanlıların kendi aralarında evde mesajlaşarak, video görüntüleri çektiklerini anlattı.

“KORKUYORUM LÜTFEN BENİ AL”

Müştekinin sabah saat 05.59’da yine arkadaşına mesaj ve konum attığını ifade eden Sevinç, “Korkuyorum beni buradan al” şeklinde mesaj tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlıların genç kızı kemerle darp ettiklerine dair, 27 saniyelik video kaydı olduğunu anlatan Sevinç, zanlıların serbest kalması halinde ülkede yasal bağı olmadığı gerekçesi ile kaçma ihtimalleri olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, olayın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların yargılanmadan kaçma ihtimali olduğuna değindi. Mürsel, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için 35 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi cezaevine gönderilmelerine karar verdi.