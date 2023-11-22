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Ebru Şallı'nın eşine yakalama kararı

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Ebru Şallı’nın eşi iş insanı Uğur Akkuş’unda aralarında bulunduğu 4 sanığın kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi

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Ebru Şallı'nın eşine yakalama kararı
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Kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 4 sanıktan iş insanı Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi olan iş insanı Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından açılan davada yargılamasına devam edildi.
Akkuş'un avukatı Büşra Çilingir müvekkiline kendilerinin de kolay ulaşamadığını söyleyerek, bir sonraki duruşmada Akkuş'un geleceğini bildirdi.
Söz konusu maddi zararın giderildiğini savunan avukat Çilingir, haziranda sanıklar ve müştekilerin anlaştığını iddia etti.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Akkuş hakkında savunmasının alınmasına yönelik zorla getirme emri talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, müşteki Ömer A’nın davaya katılma talebinin kabulünü, müşteki Anvar M'nin de duruşmaya zorla getirilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

 
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