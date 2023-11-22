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Türkiye, 7’den 70’e iş arıyor

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Türkiye’de ekonomik kriz, 7’den 70’e tüm vatandaşları yoksulluğa itti. Eğitim çağındaki 15-19 yaş arası gençler de, emeklilik çağındaki 60 yaş üstü vatandaşlar da İŞKUR kapısında iş kovalıyor

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Türkiye, 7’den 70’e iş arıyor
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Türkiye’de 2023 yılının 10 aylık verilerine göre 15-19 yaş arasındaki 112 bin 117 genç Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) iş bekliyor. 60-64 yaş arasında olan 15 bin 359 kişi ile 65 yaş üstü 5 bin 721 kişi de İŞKUR'a iş başvurusu yaptı. İŞKUR verilerine göre 2023'ün ilk 10 ayında 15-19 yaş arası 88 bin 174 kişi işe yerleştirildi. Ocak-ekim ayları döneminde ise 60-64 yaş arası 5 bin 533 kişi iş sahibi oldu. 65 yaş üstü bin 587 kişi de İŞKUR aracılığı ile iş buldu.
ÖDENEK ALAMADILAR
İşsizlik ödeneğine başvuran 15-19 yaş arası kişi sayısı 8 bin 722 olurken, bunlardan sadece 462'si işsizlik ödeneğini hak etti. 60-64 yaş arası işsizlik ödeneğine başvuru sayısı ise 4 bin 695 oldu. Bunlardan da 2 bin 472'si işsizlik ödeneğinden faydalanabildi. 65 yaş üstü vatandaşların ise bin 81'i işsizlik ödeneği için başvuru yaparken 598'inin talebi karşılandı.
İŞKUR'a kayıtlı 2 milyon 519 bin 163 kişi arasında en fazla iş arayanlar ortaöğretim mezunları ve 923 bin 832 ortaöğretim mezunu iş bekliyor. İŞKUR aracılığıyla iş arayan ön lisans mezunu sayısı 312 bin 527 oldu. Lisans mezunu sayısı 305 bin 152, yüksek lisans mezunu sayısı 13 bin 525 ve doktoralı işsiz sayısı da 644 olarak belirlendi.
 
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