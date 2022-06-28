Çay taştı, köprüler çöktü

Karadeniz’i sel vurdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taştı, köprüler yıkıldı. Çay kenarındaki binaların giriş katlarını su basarken, bölge halkı da üst katlara çıkmaları konusunda uyarıldı. Sinop Türkeli'de de geçici köprüler ulaşıma kapandı.

İnebolu’da sabaha karşı etkisi artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı. Çay üzerinde yayaların kullandığı 2 köprü de yıkılarak suya kapıldı.

Çay üzerinde bulunan 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Özlücü köyünden geçen Zabana Çayı da yağış nedeniyle taştı, evleri su bastı.

Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesine yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar ise göle döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünden geçen çayın sel suları nedeniyle taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı.

Başlatılan tahliye çalışmalarında, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.



