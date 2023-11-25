Atatürk ve İnönü için ‘faşist’ iması

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ın Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü için 'Faşist' imasında bulunması, Meclis’i karıştırdı, toplantıya ara verildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sizin derdiniz Atatürk ve İnönü. Faşist arayacaksan aynaya bak" dedi



CHP

“İsmet İnönü'nün ailesinde bir kişi bile kirli el sıkmadı, hırsızlık yapmadı. Savaş alanlarından meydan okudu. Senin derdin Atatürk. Aklınıza gelir ama 15 Temmuz'da FETÖ'cüler bombalayınca gelir, AKP Genel Merkezi'ne Atatürk posteri asarsınız.

Faşizmde Hitler var, Mussolini var. İnönü 1950'de seçimi kaybetmiş, ‘Bu benim en büyük zaferim' demiş. Bugün çok partili yaşam varsa beğenmedin Atatürk ve İnönü sayesinde. Atatürk bu ülkeyi savaş meydanında kurdu.

Faşist arıyorsan, 300 korumayla gezenlere bak. Alman, İngiliz, liderlere bak bir de 300 koruma, yüzlerce araba ile gezenlere bak. Faşist arayacaksan aynaya bak.”



AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın Atatürk ve İsmet İnönü için ‘Faşist’ imasında bulunması Meclis'te büyük tartışmalara neden oldu. CHP'li vekillerin “Faşist kim açıkla?” sözlerine Kırkpınar, “Konuşma metnimi sizin isteğinize göre mi hazırlayacağım” karşılığını verdi. Tartışmalar bitmeyince komisyon toplantısına ara verildi. AKP'li Kırkpınar, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken “Türkiye Cumhuriyeti, tek parti faşistlerinin, kendilerini imtiyazlı gören bir avuç siyasi ve ekonomik seçkinin değil, 86 milyon milletin devletidir” dedi. CHP'li vekiller ise Kırkpınar'a, “Faşist kim açıkla, o koltukta Cumhuriyet sayesinde oturuyorsun, haddini aşma. Atatürk mü faşist?” diye itiraz etti.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da şunları söyledi:“İsmet İnönü'nün ailesinde bir kişi bile kirli el sıkmadı, hırsızlık yapmadı. Savaş alanlarından meydan okudu. Senin derdin Atatürk. Aklınıza gelir ama 15 Temmuz'da FETÖ'cüler bombalayınca gelir, AKP Genel Merkezi'ne Atatürk posteri asarsınız.Faşizmde Hitler var, Mussolini var. İnönü 1950'de seçimi kaybetmiş, ‘Bu benim en büyük zaferim' demiş. Bugün çok partili yaşam varsa beğenmedin Atatürk ve İnönü sayesinde. Atatürk bu ülkeyi savaş meydanında kurdu.Faşist arıyorsan, 300 korumayla gezenlere bak. Alman, İngiliz, liderlere bak bir de 300 koruma, yüzlerce araba ile gezenlere bak. Faşist arayacaksan aynaya bak.”