Gazze'de ateşkes başladı

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 49'uncu gününde bu sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası da başladı.
Varılan anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 13 İsrailli ile 12 Taylandlı işçiden oluşan ilk rehine grubu Kızlıhaç yetkililerine teslim edildi.
Rehineler, ardından Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı yetkililer tarafından teslim alındı.
İsrail basını rehinelerin buradan Kerem Shalom Sınır Kapısı'na transfer edildiğini duyurdu.
Bunun karşılığında İsrail de 39 Filistinli'yi serbest bıraktı. Ancak Filistinli rehinelerin özgürlüğüne kavuşması için İsrailli ilk rehine grubunun ülkelerine sorunsuz geçmesi beklendi.
Gazze'de 4 gün sürecek ateşkesin dün saat sabah 08.00'de başladı. Çatışmalara verilecek insani ara Gazze'nin hem kuzeyini hem güneyini kapsayacak. Öte yandan İsrail ordusu güneyden kuzeye geçişe izin vermiyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." dedi.
Gazze Şeridi'nin her yerine günde 200 kamyon yardım ve tıbbi malzeme taşınacak. Günde 4 yakıt tankeri de Gazze'ye girecek.
Dört günlük ateşkes anlaşmasının ayrıntılarını açıklayan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, esas hedeflerinin kalıcı ateşkes sağlanması olduğunu belirtti.
Ateşkes öncesi Gazze'de hava bombardımanı ve karada çatışmalar sürdü.
İsrailli askeri yetkililer, vurulan hedefler arasında askeri komuta merkezleri, yer altı tünelleri ve silah depolama tesislerinin yer aldığını duyurdu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.