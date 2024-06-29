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1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını bilmeden çöpe attılar

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yanlışlıkla çöpe atılan 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası, polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi

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1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını bilmeden çöpe attılar
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Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Erdinç Duran Sokak üzerinde oturan E.Ü., (26), eşinin verdiği poşetteki çöplerle birlikte kuyumcuya götüreceği ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı da çöp kutusuna attı. Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü., yaptığı aramalardan sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ziynet eşyasının bulunduğu torbayı çöp kutusundan atık toplayan bir kişinin aldığını belirledi. Polis, kimliğini belirlediği kişiden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibi E.Ü.’ye teslim etti.
 
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