Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı

Değirmenlik-Girne ana yolunda dün meydana gelen kazada Günay Öztavşanlılar yaralandı. Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün yol açtığı kaza ise ucuz atlatıldı, kazada yaralanan olmadı.

Polis basın bültenine göre dün sabah 08.45’te, Değirmenlik-Girne ana yolunda, Bekzhan Smailov (E-23) yönetimindeki ZVF 726 plakalı salon araçla Girne istikametine seyrettiği sırada Değirmenlik kavşağına geldiğinde dikkatsiz ve süratli bir şekilde önündeki aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Değirmenlik istikametine doğru dönüşe geçen Günay Öztavşanlılar (K-56) yönetimindeki KB 683 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KB 683 plakalı araç sürücüsü Günay Öztavşanlılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının muayenesinde, boyun, sırt ve omur kemiklerinde kırık olduğu belirlendi ve yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

ZVF 726 plakalı araç sürücüsü Bekzhan Smailov ise tutuklandı.



-Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan dün gece 22.15’te Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde NC 833 plakalı aracıyla seyreden ve 189 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu saptanan Mehmet Ceylan (E-56), Atom Market önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yol kenarında park halinde bulunan EY 018 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. NC

833 plakalı salon araç sürücüsü Mehmet Ceylan tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

