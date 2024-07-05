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Dolulukta son beş yılın en iyisi

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Ocak-Mayıs 2024’te otellerin ortalama doluluk oranı 2020’li yılların en yükseği oldu

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Dolulukta son beş yılın en iyisi
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Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranı Mayıs ayında son beş yılın en yüksek noktasında kalmaya devam etti. Mayıs ayında geçen yıla kıyasla hafif bir artış, 2022’ye göre ise düşüş olmasına rağmen, ortalama doluluk, 2020’li yılların en yüksek düzeyinde hesaplandı.
Ön tahminlere göre, Ocak-Mayıs döneminde otellerin ortalama doluluk oranı %37.8 düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ortalama doluluk %32.8; 2022’de  %28.2; 2021’de %6.4; 2020’de ise %15.9 oranında idi.

MAYIS 2024’ÜN YÜKSEĞİ
Veriler, Mayıs ayında yakalanan doluluğun 2024 yılının en yüksek rakamı olduğunu da gösteriyor. Turistik konaklama tesislerinden derlenen resmi verileri Mayıs 2024’te aylık bazda doluluk oranının %44.8 düzeyinde olduğunu işaret ederken, geçen yılın aynı ayına göre %1.8’lik bir artış söz konusu.
Doluluk oranları Ocak ayındaki %28.7’lik düzeyiyle, geçen yılın aynı ayına göre %3.4; Şubat’taki %35.5’lik düzeyiyle %65.1; Mart’taki %37.3’lük düzeyiyle %13; Nisan’daki %41.2’lik düzeyiyle %12.3 oranında daha yüksek seviyede gerçekleşti. İlk 5 ayın 2023’e kıyasla ortalama artış oranı ise %15.2 düzeyinde hesaplandı.

2017 VE 2018’DEN UZAK
2024’te yakalanan “ortalama doluluk” oranı 2020’li yılların başındaki düşük rakamlarından sonra sektörü umutlandırırken, %37.8 olan 2019 rakamıyla aynı seviyede gerçekleşti. Ancak, %45.7 olan 2018 rakamından ve %49.4 olan 2017 rakamından oldukça uzak kaldığı da dikkati çekti. 2023’te ulaşılan ortalama doluluk ayrıca, son 10 yılın en yüksek 5’inci rakamına işaret ediyor. Turistik konaklama tesislerinin ilk 5 aylık ortalama doluluk oranı 2015’te 39 oranında; 2016’da da 36.3 oranında kayıtlara geçmişti.
 
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