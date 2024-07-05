Otelciler Birliği Başkanı Çağıner: "Enflasyon ile mücadele yapılmamasının bedelini hem toplum hem de turizm geriye dönüşü olmayacak şekilde ödüyor. Bu maliyetler ile en büyük avantajımızı kaybettik. Bu nedenle özelikle ülkemize gelen Avrupalı turisti kaybettik"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, enflasyonla mücadelenin ihmal edilmesinin toplum ve turizm sektörü için geri dönüşü olmayacak zararlar doğurduğunu belirtti.

Avrupalı turist eksikliğinin özellikle 3/4 yıldızlı otellerde ciddi şekilde hissedildiğine dikkat çeken Çağıner, bu durumun sektör üzerindeki etkilerini vurguladı. Çağıner, ülkenin 2025 turizm hedefini korumak için otellerin maliyetlerini acil bir şekilde düşürmek gerektiğini ifade etti.

Çağıner’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Enflasyon ile mücadele yapılmamasının bedelini hem toplum hem de en önemli sektör Turizm geriye dönüşü olmayacak şekilde ödüyor. Bu maliyetler ile en büyük avantajımızı kaybettik. Bu nedenle özelikle ülkemize gelen Avrupalı turisti kaybettik. Avrupalı turistin eksikliği 3/4 yıldızlı otellerimizde çok daha fazla hissediliyor. Artık tek başına ulaşım ve reklam pazarlamanın da yeterli olmayacağı duruma geldik. 2025 yılını kaybetmemek için otellerin maliyetlerini düşürmek için çok acil ama çok acil çalışma yapmamız şarttır. Tabiki ulaşım ve reklam da olmalıdır. 2025 yılına özel Turizm fonu gerçekten turizm için kullanılmalıdır. 3/4 yıldızlı oteller için ayrıca maliyet destek paketi açıklanmalıdır. Aksi durumda yabancı turist ve operatörler bir daha gelmemek üzere ülkeyi terk edecektir. Tek başına Turizm Bakanlığı bu işin altından kalkamaz başta hükümet ve ona bağlı olan Maliye bakanlığı harekete geçmelidir.”

