"Faturalar yüzde 13 eksik"

EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, bu ay faturaların halihazırda yüzde 13 eksik olduğunu söyledi ve "KIB-TEK Yönetim kurulu başkanı yalan söylüyor" dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, bu ay vatandaşa giden faturaların halihazırda yüzde 13 eksik olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Tuğcu, “Haftalardır söylüyoruz; bu ay gelen faturalar halihazırda yüzde 13 eksiktir ama sırf EL-SEN’i haksız çıkarmak için faturalara yansıtmadığınız o yüzde 13’lük zam oranı, görev zararı olarak kurumun hanesine işlenmiştir” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“HÜSEYİN PAŞA, Softa Şaşırtmasını Bırak! Acemice Yalan Söyleyerek, Kendini Komik Duruma Düşürmekten Öteye Gidemezsin!” Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın dün (önceki gün) basına yaptığı; “Ercan’ın elektriğini kesme yetkimiz yok- Sendika Başkanı bu konuda yalan söylüyor” şeklindeki açıklamasını, hayretle okumuş bulunmaktayız.

“’Sendika Başkanı bu konuda yalan söylüyor. Ülkede genel grev bile olsa hastane ve limanların elektrikleri kesilmez. Zamanında böyle bir yasa çıkarılmış. Ercan’ın elektriğini kesme yetkimiz yok’ diyen Paşa, ya yasalarla toplu iş sözleşmeleri arasındaki farkı bilmeyecek kadar dünyadan habersizdir, ya da yüzü hiç kızarmadan yalan söylemekte hiçbir sıkıntı görmemektedir”

Paşa’nın ‘YASA’ diyerek insanları kandırmaya yeltendiği metin, KIB-TEK Yönetimi ile kurumda yetkili sendikamız EL-SEN arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) ‘Grev Hakkı’ başlıklı 9’uncu maddesidir.

Söz konusu 9’uncu madde aynen şöyledir:

‘42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda var olan haklardır. Bu hak, askeri bölge, hastane ve havaalanı gibi elzem servisleri, elektrik enerjisiz bırakılmaları yönünde kullanılamaz. İşveren vekilleri ve bekçi kadrosunda bulunan personel, görev saatlerinde bu haktan yararlanamaz. Greve katılacak olan personel/sendika, iş yeri emniyetini almak zorundadır’. Okuma-yazması olan bir çocuğun dahi rahatlıkla anlayacağı üzere, TİS’in bu maddesi, sendikanın grev hakkını kullanırken, iyi niyetle uyacağını taahhüt ettiği bazı kuralları düzenlemektedir. Yani sadece ve sadece grev durumunda sendikayı bağlamakta olup, KIB-TEK yönetiminin, kimin elektriğini kesip kimin kesemeyeceğiyle uzaktan yakından ilgisi ve ilişkisi yoktur. Dolayısıyla da Sayın Hüseyin Paşa, bizi ‘yalancılıkla’ suçlamaya yeltenmeden önce, aynaya bakmalı ve acemice hem bizim hem de halkın aklıyla oynamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. ‘Sayın PAŞA; Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar! Bu hedef şaşırtma çabanız, sizi halkımızın gözünde KOMİK duruma düşürmekten öteye bir sonuç vermez. Kendinize saygınız yoksa da, en azından siyasi torpille işgal ettiğiniz o koltuğa saygınız olsun!’ KIB-TEK’in yasal olarak Ercan’ın elektriğini kesme yetkisi VARDIR! Enerji akımının borçtan dolayı kesilmesi konusunda Sayın Paşa’nın yürütmekle mükellef olduğu ilgili yasa maddesi, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 2015 yılında, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 44’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak onayladığı Elektrik İnkişaf (Değişiklik) Nizamnamesi’nin 19’uncu maddesidir. 19. madde aynen şunu der: ‘Herhangi bir elektrik ücreti ile ilgili olarak İdareye borç olan paralarla ilgili tüm hesaplar veya elektrik akımı verilmesine karşılık veya herhangi bir kira, hizmet veya onlarla ilgili herhangi bir konu veya şey için İdarenin alacağı olan başka herhangi bir para miktarı, hesabın teslim tarihinden 15 güne kadar veya İdarenin kararlaştıracağı başka vakitlerde ödenmelidir ve ödenmemesi halinde İdare duruma göre, tüketiciye verilen elektrik akımını ı kesme veya vermeyi reddetme hakkına sahiptir ve bunu yapmakla, alacağı olan miktarın istirdatı için başka herhangi bir hak veya başvuracağı çıkar yola halel gelmez. Bu elektrik akımını kesme veya vermeyi reddetme hakkı sadece ilgili bina veya yere elektrik akımı verme ile ilgili olarak değil, ilgili kişinin tüketici olduğu veya olabileceği Kıbrıs'ın herhangi bir yerinde bulunan tüm veya başka herhangi bir yer veya binaya verilen elektrik akımı ile ilgili olarak da uygulanır. Ve bu gibi başka herhangi bir bina veya yerin tümüne veya herhangi birine verilen elektrik akımı için borç olan ücret ve başka paraların ödenmiş olabilmesine bakılmaz. Yukarıda söz konusu durumlarla ilgili olarak İdarenin alacağı olan tüm paralar ödenene kadar elektrik akımı, duruma göre bağlanmaz veya tekrar verilmez’. Sayın Paşa, softa şaşırtmasını bırakıp görevini yapmalı ve Emrullah Turanlı’ya ait T&T Şirketi’nin işletmeci olduğu Ercan Havalimanı’nın bugün itibarıyla 120 milyon TL’ye ulaşan borcunu ya derhal tahsil etmeli ya da vatandaşa uygulanan prosedürü aynen devreye sokup, elektrik enerji akımını kesmelidir. Paşa’nın arkasına saklanmaya çalıştığı bir diğer yalan ise, T%T’nin borcunun yapılandırılması konusudur. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar da gerçekleri yansıtmamaktadır. ‘Borç ödenmezse, Mahkeme yolu açıktır’ diyen Sayın Paşa’ya soruyoruz: “Bundan böyle borçların tahsil edilme yeri mahkemelerse, o zaman halk da faturalarını ödemeyip, mahkeme sürecini mi beklesin? Yeni yöntem bu mudur?” Bu halkın karnı artık bu yalanlara toktur. AKSA’ya geçilen Kalecik 3 kıyağının, Emrullah Turanlı’ya geçilen Ercan kıyağının bedelini, fahiş faturalarla halka ödetiyorsunuz. Yazıktır, günahtır! Haftalardır söylüyoruz; bu ay gelen faturalar halihazırda %13 eksiktir! Ama sırf EL-SEN’i haksız çıkarmak için faturalara yansıtmadığınız o %13’lük zam oranı, görev zararı olarak kurumun hanesine işlenmiştir. Yazıktır, günahtır! Elinizi KIB-TEK’in kasasından çekin! Elinizi halkın cebinden çekin! Yalanlarınızı da alın ve bir an önce gidin"



