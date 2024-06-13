Ataoğlu: “Turizm Master Planı, turizmin Anayasası olacak”

Turizmin sürdürülebilir gelişimini sağlamayı amaçlayan “KKTC 2025-2035 Turizm Master Planı” için hazırlık süreci başlıyor.

Master planın hazırlık süreci Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv toplantı salonunda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Basın toplantısında, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Proje Eş Koordinatörleri, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Muharrem Tuna konuşma yaptı.

Konuşmalarda turizmin ülke için önemine vurgu yapılarak, master planın planlama açısından yaşanan eksikliği gidereceği, ülke turizmi için yol gösterici olacağı belirtildi.

Ataoğlu: Ülke turizmine ışık olacak, yol gösterecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katkı koyan herkese teşekkür ederek, kalıcı ve sürdürülebilir bir planın hayata geçmesinin önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, bakanlığın projeleriyle ilgili bilgi vererek, Girne Antik Limanı’nda yapılan çalışmalarla adaya yakışır bir liman kazandırıldığını kaydetti. Gelişim Yasası ve Turistik Konut Yasa Tasarılarının da hazırlandığını dile getiren Ataoğlu, Türkiye ile işbirliğinde “Ada Kıbrıs” KKTC tanıtım filmlerinin Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde gösterildiğini belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ataoğlu, tiyatro binası ihalesinin sonuçlandığını, firma ile protokol imzalanacağını kaydetti.

“Turizm Master Planı, turizmin Anayasası olacak” diyen Ataoğlu, planın, ülke turizmine ışık olacağını, yol göstereceğini söyledi.

Ataoğlu, ortaya çıkacak planın sürdürülebilirlik açısından önemli olacağını dile getirerek, hükümetlerin değişmesiyle uygulamaların değişmeyeceği bir sistem yaratılacağını belirtti.

Aktunç: “Ciddi ve kapsamlı bir yol haritası hazırlamak için ekip kuruldu”

“KKTC 2025-2035 Turizm Master Planı” proje Eş Koordinatörü, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, turizmde planlama eksikliğine işaret etti.

Eksikliğin giderilmesi amacıyla “KKTC 2025-2035 Turizm Master Planının” hazırlanacağın dile getiren Aktunç, ciddi ve kapsamlı bir yol haritası hazırlamak için ekip kurulduğunu söyledi.

Tuna: “KKTC için içeriği zengin bir master plan hazırlayacağız”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Eş Koordinatörü Muharrem Tuna ise “KKTC 2025-2035 Turizm Master Planı” konusunda sunum yaptı.

Turizmin 70’ye yakın sektörü desteklediğin dile getiren Tuna, KKTC açısından da turizmin önemli olduğunu, daha iyi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Tuna, sürdürülebilir bir anlayışla KKTC turizmini geleceğe taşımayı hedeflediklerini, KKTC için içeriği zengin bir master plan hazırlayacaklarını ifade etti.

Turizmi çeşitlendirerek, 12 aya yaymayı hedeflediklerini dile getiren Tuna, planın, turizmin geliştirilmesinde temel kaynak ve yol haritası olacağını söyledi.

Tuna plana ilişkin, “KKTC Turizm Vizyonu’ geliştirilecek, hedefler belirlenecek, taşıma kapasitesi sınırlarında gelişim sağlanacak, turizme yönelik kurumsal yapı güçlendirilecek, turizm alan ve merkezlerinin mekansal planlaması yapılacak, ‘Turizm Eylem Planı’ hazırlanacak, kaynakların kısa, orta ve uzun vadede bu amaçlara tahsis edilmesi sağlanacak” dedi.

Plan kapsamındaki çalışmaların 6 ilçe özelinde ve ulusal öncelikler esas alınarak yürütüleceğini ve yerel kalkınma odaklı çalışmalar yapılacağını dile getiren Tuna, Turizm Master Planının toplumsal uzlaşı çerçevesinde hazırlandıktan sonra yasalaşması ve kararlı bir biçimde uygulanmasının hedeflendiğini söyledi.



